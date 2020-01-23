2 bin 37 şikayet tüketicinin lehinde karar verildi

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2019 yılında 3 bin 667 adet şikayet karara bağlandığını ve 2 bin 37 tüketici lehinde karar verildiğini söyledi.

Zonguldak Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, 2019 yılı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maden yaptığı değerlendirmede 2019 yılında 3 bin 667 adet şikayet karara bağlandığını ve 2 bin 37 tüketicinin de lehinde karar verildiğini söyledi. 2019 yılında 3 bin 567 şikayet aldıklarını ve bunlardan bin 188 başvurunun 2020 yılına devredildiği ifade eden Maden, “2019 yılında tüketici hakem heyeti başkanlığımızca 3 bin 567 tüketici şikayeti yapılmıştır. Aynı dönemde Başkanlığımızca 3 bin 667 adet şikayet karara bağlanmıştır. Bunların 2 bin 37’si tüketicinin lehine sonuçlanmıştır. 1188 adet dosyanın işlemleri 2020 yılına devretmiştir. Şikayetler şahsen başvuru yapılarak olabileceği gibi Kurumumuza ait www.tüketici.gov.tr internet adresinden mobil imzalı veya eimzalı olarak da kabul edilmektedir. Tüketicilerimizin en yoğun şikayetleri ayakkabıdan olmuştur. 2019 yılında toplam 549 adet ayakkabı, 478 adet cep telefonu şikayeti alınmıştır. Önceki yıllarda en çok başvuru yapılan kredi dosya masrafı şikayeti sektörde yapılan düzenlemeler sayesinde 299 adet ile 3.sıraya gerilemiştir. Bunların dışında en çok başvuru elektrik, telefon ve internet abonelikleri ile beyaz eşya ve mobilya hakkında yapılmaktadır. Tüketicilerimiz yaşadıkları uyuşmazlıkta ilçelerde Kaymakamlıklarımıza Merkezde İl Müdürlüğümüze başvuru yapabilirler yada evlerinden edevlet şifresi ile de şikayette bulunabilirler.Tüketicilerimiz şikayetlerini hiç bir bedel ödemeden gerçekleştirebilmektedir. Şikayetinin sonunda haksız dahi bulunsalar herhangi bir cezai yaptırım ya da bedel ödemek zorunda kalmayacaklardır. Bu nedenle tüketicilerimizi haklarını arama noktasında daha hassas davranmaya davet ediyorum.” dedi.

ZONGULDAK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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