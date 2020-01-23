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Başkan Demirtaş çalışmalarını anlattı

İHA

Başkan Demirtaş çalışmalarını anlattı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde 4 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşen kongrede Belde Başkanlığı’na yeniden seçilen İsmail Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri bazı ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz bu gün ilk olarak Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Güzel ve yoğun katılımlı bir kongrenin ardından ilk olarak Gülüç Belediyesi’ni ziyaret ettiklerini anlatan Yılmaz desteklerinden dolayı Başkan Demirtaş’a teşekkür etti. Yılmaz burada yaptığı konuşmasında “İade ziyaretlere başladık. Önce belediyemizden başlayalım dedik. Size de çalışma arkadaşlara belediye meclis üyelerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ereğli ve Zonguldak’ın nasıl birlik ve beraberlik içinde olduğunu kongrede ortaya koyduk. Bunun içinde size ayrıca teşekkür ediyorum. Son zamanlarda gerçekten ülkenin en çok ihtiyaç olduğu bir ortamda birlik ve beraberliği çok güzel bir resmini sergiledik bu konuda. Bu birlik ve beraberliği yapmış olduğumuz hizmetlerle ortaya koyuyoruz. Ben bu konuda size ve belediye meclis üyelerine, belediye çalışanlarına başarılar diliyorum. Biz teşkilat olarak zaten belediyemizin yaptığı tüm çalışmalara bütün hizmetlerde yanınızdayız. Yapılması gereken ne varsa elimizi değil başımızı taşın altına koyduk, koymaya da devam edeceğiz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ise son 9 aylık süreç içerisinde belde de yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Güzel bir kongre yaptık. Hep birlikte kavgasız gürültüsüz örnek bir kongre oldu. Katılım yoğundu. Katılımcı arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biz birlik beraberlik içerisinde ‘Gülüç halkına nasıl hizmet edeceğiz. Gülüç halkını nasıl refah bir hale getireceğiz?’ derdimiz bu. Belediye başkanı, belde başkanı, yönetim kurulu, hepimiz biriz, hepimiz bir aileyiz her şeyden önce. Biz Ak Parti’yi ileri taşımak için ve Gülüç halkına hizmet etmek için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. Beldemizde sağlık ocağı problemi yaşıyorduk. Büyüklerimiz sağlık ocağının yukarıda olmasından dolayı büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Belediyemizin ön kısmında bir doktor veya hemşire olmak şartıyla sağlık ocağının bir kısmını taşıyoruz. Temelleri atıldı. 1015 gün içerisinde yapımı gerçekleşecek. Bu halkımız için önem taşıyordu. Bu nedenle öncelik sırasına aldık. Gülüç Sahiline Gülüç’ümüze yakışır bir kafeterya yapıyoruz. Bitme aşamasında şuan. Tabi bittikten sonra dış çevresinde sağda solda çalışmalarımız var. Derenin üstüne iskele oluşturup vatandaşlara seçimlerde söz vermiştik. Orada çay kahve yemek yeme yeri yapacağız. Yüzde 6070’i bitti sayılır. Alt kısımlara dolgu yaptık, yürüyüş bandı yapılıyor tekrar. Buradan vekillerimize, valimize, sayın kaymakamımıza, ilçe başkanımız, il başkanımız, tüm Ak Parti Camiası olarak 11 trilyon maliyetli olan 24 derslik okulun bedeli bütçesi onaylandı. 2 ay içerisinde de kazma vurulacak. Yeni okul 24 derslikli, içerisinde anaokulu, basket sahası, oyun sahaları olacak. Bunun akabinde de bir diş hastanesi olayımız var. Onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Beldemize yakışan ne varsa almaya çalışıyoruz. Diğer bir konu piknik alanı mesire alanı olan yerde projemiz onaylandı. Şuanda Orman Bakanlığı’nda imzada. Teras dediğimiz şekilde çok güzel bir alan var orada. Kahvaltı yeri, mangal, insanların dinlenebileceği çocuklarımızın orada oynayabileceği bir alan meydana getireceğiz. Belediyemize kısa süre önce 500 bin TL değerinde çöp arabası geldi, son sistem. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan süpürge aracı aldık. Belediyemizin bütçesi doğrultusunda söz verdiğimiz hizmetleri birer birer yerine getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve milletvekillerimizn destekleri ile Gülüç’e çok güzel hizmetler kazandırıyoruz. Amacımız Gülüç’ü daha modern ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmektir.”
Bu ziyaretin ardından Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclisi ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çelik’i ziyaret etti. Demirtaş ve Yılmaz, emniyetin her zaman yanında olduklarını belirterek yeni atanan Çelik’e görevinde başarılar diledi.
Demirtaş ve Yılmaz beraberindekilerle daha sonra AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı Başkanı Fatih Çakır ve yönetimini ziyaret etti. Gülüç Beldesi’nde örnek bir kongre gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çakır, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır burada yaptığı konuşmada şu sözlere yer verdi; “Gerçekten İlimizin ilk kongresini ilk belde kongresini Gülüç’ümüzü çok coşkulu çok muazzam kalabalıkla gerçekleştirdik. Zonguldak’ın en iyi kongresi oldu diyebilirim. Hem belde başkanımıza, hem teşkilatımıza, hem belediye başkanımıza, tüm meclis üye ekibine ayrıca Ereğli İlçe Teşkilatı olarak da teşekkür ediyoruz. Bizler bir aileyiz. Hem belediye başkanımızın hem belde teşkilatımızın yapmış olduğu bütün projelere sonuna kadar destek veriyoruz. Diş hastanesi ile ilgili bölgeye çalışma var. Orada yakın zamanda sonuçlandırma ümidiyle çalışıyoruz. Biz Gülüç’ün yanında olacağız. Ereğli’de de güzel işler yapıyoruz. Emniyeti bu aralar taşıyıp yerine hükümet konağı yapmaya çalışıyoruz. Diğer tamamladığımız işlerle birlikte bir üniversite işi var. 2019’da Ereğli’de tekli öğretim dedik, başardık.”

ZONGULDAK

23 Ocak 2020 Perşembe

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