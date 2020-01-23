Hafızlığını tamamlayan öğrencilere pasta kesildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda öğrenim gören iki öğrenci hafızlığını tamamladı.

İlçe Müftülüğüne bağlı olan yatılı kursunun toplantı salonunda yapılan programda Müftü Ayhan Ermiş yaptığı açıklamada “Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Kuran Kursumuzda hafızlıklarını tamamlayan Abdülhamit Özdil ile Burak Efe Gül evlatlarımızı tebrik ediyorum. Hamelei Kur'an olan kardeşlerimizin, bundan sonraki hayatlarında Kur'an'ın, İslam'ın Hadimi olmalarını Rabbim'den niyaz ediyorum. Onları yetiştiren anne babalarına, Kuran Kursu Yöneticisi Mehmet Gebeş ile öğreticiler Recep Hamarat, İrfan Şen, Hasan Hüseyin Çelebi, Mehmet Zeki Yavuz ve Cengiz Gökdağ’a teşekkür ediyorum” dedi.

Müftü Ermiş, bundan sonra da Şehit Ömer Halisdemir Yatılı Erkek Kuran Kursu’nda daha fazla hafız yetiştirmenin gayreti içerisinde olacaklarını ifade ederek öğrenciler ile birlikte pasta kesti.

ZONGULDAK 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:36

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