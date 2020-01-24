3 bin sporcu arasında milli takıma seçildiler

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü’nün 2 sporcusu Ankara’da gerçekleşen ve 3 bin sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekvondo Şampiyonası’nda dereceye girerek milli takıma seçildi.

Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü’nün sporcuları bir başarıya daha imza attı. Kdz. Ereğli Taekvondo Spor Kulübü Antrenörü Murat Kalem, 1823 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara’da Gençler Türkiye Taekvondo Şampiyonası’nda sporcusu Yasin Açıkgöz’ün Türkiye 3.’sü ve Şevval Bayrak’ın ise Türkiye 7.’liği elde ederek milli takıma girmeye hak kazandıklarını ifade etti. Kalem, sporcularının 35 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan Uluslararası Turkısh Open turnuvasına milli takım adına katılarak ülkemizi temsil edeceklerini söyledi. Kalem ayrıca elde edilen başarıdan dolayı sporcularını tebrik ederken, 35 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Ereğli, Zonguldak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getirdi.

ZONGULDAK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.