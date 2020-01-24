Gürbüzler Kur’an Kursunda öğrenciler ödüle doydular

Gürbüzler Kur’an Kursunda 2. Dönem kapanış programında öğrencilere ödül yağdı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim alanında hizmet veren ve bölgenin en eski Kur’an kursları arasında yer alan Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda düzenlenen etkinlikte 20192020 Eğitim Öğretim 2. Dönem kapanış programında dereceye giren hafız adaylarına ödüller yağdırıldı.

Gürbüzler Kur’an Kursunda düzenlenen program Kur’anı Kerim Tilaveti ile başlarken, okulun bir yıllık faaliyetlerini anlatan sinevizyon gösterisinin ardından hafız adayı öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler davetliler tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen organizasyonda, 14 hafız adayı öğrenciye takdir belgesi, dönem içinde hafızlığını tamamlayan 13 öğrenciye onur belgesi, sınıf birincisi 7 öğrenciye teşekkür belgesi, dönem içinde okulda davranış, derslerde ki başarıları ve ahlaki davranışlarından dolayı 3 öğrenciye teşekkür belgesi ve plaket verilirken, dönem birincisi ise plaket ve altın ile ödüllendirildi.

Organize edilen programda konuşan Devrek Müftü Vekili Osman Güli,” Hafızlık Allah’ın yeryüzünde insana verebileceği en büyük nimettir, şereftir. Çünkü hafızlık, adeta canlı bir Musaf haline gelmektir. Kur’anı Kerim’in tamamını aklına, kalbine nakşetmektir. Meleklere dost olmaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık eğitimine çok kıymet ve önem vermektedir. Kalplerini Kur’an ile ziynetlendiren hafızlarımızı canı yürekten kutluyor, anne ve babalarını tebrik ediyorum. Yine derneğimizin yöneticilerine, hocalarına ve kursumuza desteklerini esirgemeyen Devrek halkına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Müftü Vekili Osman Güli, Kurs Müdürü Nihat Kafalı, eğitimci hocalar ve çok sayıda davetli katıldı.

ZONGULDAK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

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