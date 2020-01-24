DNA ile çocuğun babası olduğu ortaya çıktı, 31 yıl hapis cezası istendi

ZONGULDAK'ta, 3,5 yıl önce 14 yaşında olan G.K. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında ağabeyinin de olduğu, 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hamile kalan G.K.'nın 8'inci hafta sonlandırılan gebeliğinin ardından yapılan DNA testinde çocuğun babası olduğu tespit edilen Serdar A.'nın 31 yıl hapsi istendi.

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında meydana geldi. G.K., sosyal medyada tanıştığı Serdar A. tarafından kaçırıldıktan 1 gün sonra eve döndü. Jandarmanın ifadesini aldığı G.K.,erkek arkadaşı Serdar A.'nın kendisine önce ormanlık alanda sonra da kaçırıp, evine götürerek, cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü. G.K., ayrıca babası öldükten sonra vasi tayin edilen ağabeyi Yasin K.'nin de 11-12 yaşlarından bu yana kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Hamile olan G.K.'nin gebeliği, 8'inci haftada sonlandırıldı. Yapılan DNA testinde, bebeğin babasının, Serdar A. olduğu ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden ağabey Yasin K. ve Serdar A. tutuklandı. Farklı tarihte G.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Y.Ü. ve Serdar A.'ya yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları M.B. ve B.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Doktor raporuyla yüzde 50 zihinsel engelli olduğu belirlenen G.K.'nın yaşadığı olayların hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumda olduğu belirtildi.

Bugün görülen duruşmaya, iki tarafın avukatları ve G.K.'nın yakınları katıldı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, Y.Ü., M.B. ve B.B.'nin beraatlerine karar verilmesini talep ederken Serdar A.'nın cinsel istismar ve kişi hürriyetini yoksun kılma suçlarından toplam 31 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ağabeyi Yasin K.'nın ise cinsel istismar suçundan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca iki sanığın tutuklulukta kaldığı sürenin göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

ZONGULDAK 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.