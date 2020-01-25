İşçi servisi ile cip çarpıştı: 6 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servis minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Cipteki yolcu araçtan fırlarken, sürücünün ise 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Mustafa Ozan Ulaş (35) yönetimindeki 67 AG 433 plakalı cip, Saip Özdemir´in(40) kullandığı 67 UF 422 plakalı isçi servisi ile çarpıştı. Kazada cipte yolcu olan Ömer Celepci araçtan fırlayıp, çimenlik alana yuvarlandı. Sürücü Mustafa Ozan Ulaş ise cipte sıkıştı. Ulaş, itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla cipten çıkarıldı. Kazada yaralanan işçi servisi minibüsündeki Saip Özdemir ile işçiler Gökhan Sürol (33), Nejdet Kalafat (34) Ergin Çınar (39) ve cipteki 2 yaralı, ihbar üzerine gelen salık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından özel ve devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazada cip sürücüsü Mustafa Ozan Ulaş'ın 1.06 promil alkollü olduğu öğrenildi.



ZONGULDAK 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:10

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:06

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.