Yaban hayvanlarına yem ve yiyecek desteği verildi

Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Tarım ve Orman ve Su Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartlarında yem ve yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarına ormanlarda yabani hayvanların geçiş noktalarına ekipler tarafından yem bırakıldı. Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini bildirdi.

ZONGULDAK 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:35

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