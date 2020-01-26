Zonguldak Kömürspor - Kırklarelispor : 1-0

STAT: Kemal Köksal
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Ersin Erbay (xx), Murat Curbay (xx)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx)Emre Can (xx), Hakan (xxx), Ramazan (xx), Cenk (xx), Berkan (xx), Muammer (xx)(Dk.84 İsmail), Metin (xx), Yiğit İsmail (xx) (Dk.58 Görkem xx), Serhat (xx) (Dk.79 Muhammet), Gürkan (xxx)
KIRKLARELİSPOR: İbrahim (x)Davut (xx), Serkan (xx), İbrahim (xx), Yusuf (x), Emre (x) (Dk.75 Görkem x), Caner (xx), Yüksel (x) (Dk.65 Deniz x), Enis (x) (Dk.46 Emre x), Sinan (xx), Ömer (xx)
GOL: Dk.32 Gürkan (Zonguldak Kömürspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Yusuf (Kırklarelispor)
SARI KART: Ramazan, Görkem (Zonguldak Kömürspor) İbrahim, Davut (Kırklarelispor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup´ta Zonguldak Kömürspor, sahasında Kırklarelispor´u 1-0 mağlup etti.
ZONGULDAK
26 Ocak 2020 Pazar
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