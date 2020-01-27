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TTK’ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu

İHA

Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, TTK'ya alınacak olan 53 eski hükümlü için İŞKUR'a 671 kişinin başvurduğunu söyledi.

TTK’ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu

Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, TTK’ya alınacak olan 53 eski hükümlü için İŞKUR’a 671 kişinin başvurduğunu söyledi.
Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, TTK’ya alınacak 53 hükümlü için başvuruların 24 Ocak 2020 tarihi itibariyle sona erdiğini söyledi. 53 işçi alımı için 671 kişinin başvurduğunu ifade eden Demirsu, “Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yer üstü iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 53 eski hükümlü alımı ile ilgili başvurular 24 Ocak 2020 tarihinde sona erdi. Bu kapsamda; aşçılık mesleğinde alınacak 4 kişi için 5, lavuar işçiliği mesleğinde alınacak 6 kişi için 148, demiryolu işçiliği mesleğinde alınacak 7 kişi için 340, çevre, meydan ve kaloriferci mesleğinde alınacak 13 kişi için 99, Şoför mesleğinde alınacak 23 kişi için 79 olmak üzere toplam 671 başvuru aldık. Başvurularla ilgili 15 Şubat 2020 tarihinde TTK insan gücü eğitim müdürlüğünde asil sayısı kadar noter kurası çekilecektir. Yine ilgili kurumun uygun gördüğü sayı kadar yedek de noter kurası ile belirlenecektir. Çekilecek noter kura numaraları TTK’nın internet sayfasında yayınlanacak olup, adaylarımızın kura çekimi de bu numaralardan durumlarını takip etmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak asil ve yedek olarak kuradan çıkan adaylarımızı gösterir liste TTK’nın internet sayfasından yayınlanacak olup, istenilen belgeler kuruma teslim edilecektir” dedi.

ZONGULDAK

27 Ocak 2020 Pazartesi

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