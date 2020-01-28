Alkollü sürücüler ölümden döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Bakacakkadı beldesinde yolda yarışan 2 sürücü kaza yaptı. Meydana gelen kazada 1 ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre sabaha karşı Bakacakkadı beldesi Albuzlar mevki'inde BartınZonguldak Karayolunu üzerinde seyir halinde olan iki araç yarışırlarken kaza yaptı. İddiaya göre Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine hareket halinde olan K.C.(20) isimli sürücünün kullandığı 67 ZD 680 plakalı araç ile T.K.(28) isimli sürücünün hakimiyetinde olan 67 DU 935 plakalı araç seyir halindeyken K.C.'nin kullandığı otomobilin bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu T.K ile çarpışarak kaza meydana geldi. Olayı görenler 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Kaza sonrası K.C.'nin kullandığı otomobil kısa sürede alevler içinde kaldı. Güçlükle kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak İstanbul Kartal Yanık Hastanesi'ne sevk edilirken diğer araçta bulunan sürücü T.K. ve H.C.K. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücülerin alkollü oldukları tespit edilirken kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:33

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