Nas, başkan Yeşil ile bir araya geldi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Zonguldak Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Mali Sekreteri Bülent Kılıç hazır bulundu.

Ziyarette, Zonguldak, TTK ve güncel sorunlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ZONGULDAK 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:33

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