Zonguldak’ta eski okullarına geçmek isteyen öğrenci ve veliler eylem yaptı

Zonguldak’ta Gazi İlköğretim Okulu öğrencisi olup da Mithatpaşa İlköğretim binasında eğitimöğretim görmekte olan öğrencilerin velileri, yapımı tamamlanan Gazi İlköğretim Okulu’nda eğitimöğretime devam etmek için eylem yaptı.

Yaklaşık 4 yıl önce Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Gazi İlköğretim Okulu dayanıklı olmadığı için yıkılmış ve yeni binanın yapımına başlanmıştı. İnşaatın tamamlanmasının ardından Mithatpaşa Okulu’nda okumak zorunda kalan öğrencilerin velileri, yeni okula sadece ilkokul ortaokul ve lise aynı okulda devam edeceğinin söylemesinden dolayı tepki gösterdi. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer ve çok sayıda öğrenci velisi öğrencilerle birlikte ilk olarak Mithatpaşa Okulu’nun önünde eylem yaptı.

Okul Aile Birliği Başkanı Sümer, burada yaptığı açıklamada, ’"Biz okulumuzu istiyoruz, çocuklarımız sınavlara hazırlanacak ve ilkokul öğrencisinin laboratuvara ihtiyacı yok. Okul bizim. Biz yeni okuldan eğitimöğretime devam etmek istiyoruz. Biz yıllardır bu anı bekliyorduk. Eski okulumuza geçmeyi bekliyorduk. Ama hayal kırıklığı içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Veliler ardından Atatürk Kültür Merkezinde bulunan Gazi İlköğretim Okuluna gittiler. Bu esnada velilerle İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Akgül arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından veliler Gazipaşa caddesinde ’Okulumuzu istiyoruz’ sloganlarıyla yürüyüş yaptı. Velilerin yoldan yürüme sebebiyle trafik bir süre aksadı. Veliler daha sonra Valilik önüne gelerek İstiklal Marşı’nı okudu. Akabinde Vali Erdoğan Bektaş, toplantı odasında öğrenci velileri ile bir araya geldi.

ZONGULDAK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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