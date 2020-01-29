Emniyet Müdürü Paça görevine başladı

Devrek’e tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinden Devrek ilçesine tayini çıkan Emniyet Müdürü Ömer Seyfi Paça görevine başladı. Zonguldak ve ilçelerinin bir kısmında görev yapan ve en son Çaycuma’da Emniyet Müdürü olarak görev alan Paça, Devrek Emniyet Müdürü Selim Karartı’nın Zonguldak’a tayini çıkmasından dolayı Devrek'e atandı.

Görev yeri bizim için değişmez diyen Paça ,” Devrek Emniyet Müdürlüğü olarak kapımız herkese açık vatandaşlarımızla birlikte el ele vererek ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne set çekmiş olacağız” diye konuştu.

ZONGULDAK 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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