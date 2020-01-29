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Jandarmadan "Duman" operasyonu: 23 şahıs yakalandı

İHA

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen "Türkiye Duman Uygulaması" kapsamında 23 şahsı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen “Türkiye Duman Uygulaması” kapsamında 23 şahsı yakaladı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirilen “Türkiye Duman Uygulaması”na 58 ekip, 202 personel ile katıldı. 169 noktada gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 223 şahıs sorgulandı, 169 iş yerinde denetim yapıldı. Denetimlerde 20 kişi çeşitli suçlardan, 1 kayıp şahıs, 1 basit yaralama, 1 cezaevinden firar/borcunu ödeme ihlal olmak üzere toplam 23 şahıs yakalandı. Uygulamalarda bin 500 gram kubar esrar, 1 adet kenevir bitkisi, 5 bin 140 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 177 adet boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tütün mamulü paket makinası ele geçirildi. Öte yandan Kabahatler Kanunu gereği 8 şahsa toplam 2 bin 928 TL idari para cezası uygulanırken ekipler tarafından yakalanılan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Öte yandan “Türkiye Duman Uygulaması” Kdz.Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı, Kızılca Jandarma Karakol Komutanlığınca Ereğli ilçesi Kurtlar köyünde faaliyet gösteren bir tekel bayinde yapılan kontrolde toplam 247 adet kilitli poşet içerisinde satışa hazır 20’şerli içi tütün ile doldurulmuş makaron sigara olduğu tespit edildi. Tespit edilen sigaralara ekipler tarafından el konuldu. İş yeri sahibi İ.D. (33) hakkında idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

ZONGULDAK

29 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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