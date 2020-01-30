Arda İle Ceren 67 Burda AVM’de

Zonguldak’ın alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi 67 Burda AVM’de sömestr tatili tüm eğlencesi ile devam ediyor.

Küçük ziyaretçilerini sömestr boyunca birbirinden keyifli etkinliklerle karşılayan 67 Burda AVM, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film karakterleri “Arda ile Ceren”in müzikal gösterisiyle çocuklara tatil keyfini doyasıya yaşatacak.

67 Burda AVM, miniklerin büyük bir ilgi ve keyifle takip ettiği “Arda ile Ceren”, sevimli arkadaşları kedi, köpek ve kaplumbağa ile çocuklara keyifli bir müzikal sunuyor. Arda ve Ceren, keşfetmeyi ve öğrenmeyi çok seviyor. Geziyor, eğleniyor, oyunlar oynayıp, birlikte yaşama dair yeni bilgiler ediniyorlar. Arda ve Ceren'le minikler harfleri, kelimeleri, doğayı ve oyunları öğreniyorlar.

Ücretsiz olarak düzenlenecek ‘Arda ve Ceren’ etkinliğinde; çocuklar eğlence dolu oyunlar ve çeşitli aktivitelerle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayacak, keşif dolu bir yolculuğa çıkacak.

Zonguldaklılara her zaman özel deneyimler yaşatan 67 Burda AVM, 12 Şubat tarihlerinde ücretsiz sahnelenecek ve 15:00,17:00,18:30 seanslarında çocuklarla bir araya gelecek ‘Arda ile Ceren’ ile ziyaretçilerini unutulmaz bir sömestre davet ediyor.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

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