GMİS Üzülmez Şube Yönetim Kurulu; “Üzülmez müessesesi, en düşük maliyetle en yüksek verime sahiptir”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, Şube Yönetim Kurulu adına bir açıklama yaparak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nün havzada en düşük üretim maliyetiyle, en yüksek verimi sağladığını söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak'ın yaptığı açıklama şöyle; “Ülkemizin taşkömürüne yüksek oranda ihtiyaç duymaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumumuz (TTK) bu ihtiyacın önemli bir bölümünü karşılamak için çalışmalarını planlamaktadır. Tüm üretim bölgelerimizde üretimin daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Üzülmez Müessesemiz de bu üretim bölgelerimizden biridir. Üzülmez Müessesemiz, TTK içinde diğer müesseselerle üretim konusunda, kurumun geleceği açısından da, bir bütünün parçası olduğu bilinci içinde doğal bir rekabet halindedir. Taşkömürü üretiminde en düşük maliyetle, en yüksek randımanın/verimliliğin sağlandığı üretim bölgesi Üzülmez Müessesesidir. Üretim ve verimliliği artırmaya yönelik, yerinde de incelediğimiz yarı mekanize sistemin ilk uygulandığı müesseselerden biri olan Üzülmez Müessesesi’nde şuan kazmacı başına günlük üretim bazında ortalama 3 bin 750 kilogram/yevmiyedir. Kuruma 2019 yılı içinde alınan işçilerin ve başarıyla uygulanan yarı mekanize sistemin de katkısıyla 2020 yılında kg/yevmiye bazında üretimin daha da artacağı hesaplanmaktadır. Bu rakamın 2020 yılı ikinci 6 ayında kazmacı başına 4 bin 100 kg/yevmiye olması hedeflenmektedir. Kurumda emeklilikler de sürmekte, yeniden işçi açıkları oluşmaktadır. Bu duruma rağmen maden işçileri fedakarca çalışmaya, kuruma, bölgemize ve ülkemize başarıyla hizmete devam etmektedir.”

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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