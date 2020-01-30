Engelli güreşçi antrenör oldu

Zonguldak'ta engelli milli bilek güreşçisi Sezer Uslucuk, Ankara'da yapılan ikinci kademe antrenörlük kursunu başarı ile tamamlayarak ikinci kademe antrenörlük belgesini aldı.

15 Haziran 2009'da bacağına yapışan keneyi çıkarmak için bisikletiyle Gökçebey Devlet Hastanesi'ne giderken otomobilin çarpması sonucu belden aşağısı felç olan bilek güreşçi Sezer Uslucuk başarılarına bir yenisini daha ekledi. Uluslararası şampiyonalarda da başarıları bulunan Uslucuk, sporculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe soyundu. 922 Aralık tarihleri arasında Ankara'da yapılan bilek güreşi ikinci kademe antrenörlük kursuna katılan ve başkentte yapılan kursu başarı ile biterek ikinci kademe antrenörlük belgesini alan milli sporcunun başarısı memleketinde büyük sevinçle karşılandı.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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