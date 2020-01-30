Ayağı kırık kediye sahip çıktılar

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde Gaziosmanpaşa İlkokulu Öğrenci, Öğretmen, İdareci ve Velileri, ayağı kırık kediyi, aralarında para toplayarak özel bir klinikte tedavi ettirdiler ve platin taktırarak sağlığına kavuşturdular.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Gaziosmanpaşa ilk okulunda örnek bir olay yaşandı. Okul öğretmenleri 16 Aralık 2019 tarihinde bahçede dolaşırken; sürekli okulun bahçesine gelen ve çocukların beslediği Minnoş adındaki kedinin sol ayağının üzerine basamadığını fark ettiler. Kediyi Çatalağzı Belediyesi Veterineri’ne götürdüler. Veteriner kedinin muayenesi sonucu omzunun kötü bir şekilde kırılmış olduğunu ve ameliyat olup platin takılması gerektiğini söyledi. Ancak bu ameliyat için belediye veterinerlik hizmetlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Bu tür ameliyatların özel bir klinikte yapıldığını ve masrafların yaklaşık 700 TL’yi bulduğunu söyledi. Bunun üzerine tüm öğrenci, veli, öğretmen ve idareciler gönülden bu iyilik hareketine maddi destekte bulundu. Kedi Zonguldak'taki özel bir kliniğe götürüldü. Burada muayene edilip röntgeni çekildi. Minnoş ertesi gün ameliyat olmak için kliniğe emanet edildi. Ameliyattan birkaç gün sonra Minnoş ziyaret edilerek gayet sağlıklı olduğu müjdesi herkesle paylaşıldı.

Minnoş 10 gün kadar bakımı yapılmak için klinikte kaldı. Bu süre zarfında sürekli durumundan haberdar olundu. Veteriner, Minnoş’un durumunun gayet iyi olduğu, ayağının üzerine basabildiği ve ocak sonuna kadar da daha iyi yürüyebileceği bilgisi verildi.

Çatalağzı Gaziosmanpaşa İlkokulu Öğrenci, Öğretmen, İdareci ve Velileri yaptıkları açıklamada, "Minnoş şuan çok sağlıklı ve bizler çok mutluyuz. Öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerimize; birlik beraberlik içinde hareket ederek bir canlının tekrar hayata tutunmasını sağladıkları için çok teşekkür ederiz" dediler.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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