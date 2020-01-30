Genç kız takımını tuttuğu Zonguldak Kömürspor için 539 kilometre aştı

Zonguldak Kömürspor'un koyu taraftarı 16 yaşındaki Bensu Bostancı, kilometreleri aşarak takımı için kente geldi. Genç kız önce Zonguldak Kömürspor maçını izledi ardından antrenmanını ziyaret edip yıllardır özlem duyduğu futbolcular ve teknik ekipler hasret giderdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor deplasmanda oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda devam ediyor. Kırmızılacivertli ekibin antrenmanına sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Anne ve babası Zonguldaklı olan ailesinin işi gereği Kırklareli'ne taşınan ve orada yaşayan 16 yaşındaki Bensu Bostancı Zonguldak Kömürspor'un antrenmanını ziyaret etti. Küçük yaştan itibaren Zonguldak Kömürspor'a duyduğu hayranlık ve özlem Bensu'yu fanatik bir Zonguldak Kömürspor taraftarı yaptı.

Pazar günü ZonguldaksporKırklarelispor maçını izlemek için 539 kilometre yol aşarak Kırklareli'nden ailesi ile Zonguldak'a gelen Bensu Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda karşılaşmayı izledi. 90 dakika boyunca büyük heyecan yaşayan Bensu tribünden canlı izlediği maçı gönül verdiği Zonguldakspor'un 10 kazanmasıyla büyük bir coşku yaşadı.

Kırkaleri'nde lise eğitimi alan, hem okul hem de kulüpte voleybol oynayan Bensu Bostancı'nın futbola ve Kömürspor'a olan hayranlığı nedeniyle maçın ardından Kırklareli'ne dönmeyerek takımın idman gününü bekledi. İnegölspor maçının hazırlıklarını yapan Zonguldak Kömürspor'un idmanını ziyaret ederek hayranı ve koyu taraftarı olduğu kırımızılacivertli futbolcular ve Teknik Direktör Serkan Afacan ile sohbet eden Bensu formasını imzalattı. Ardından Bostancı, futbolcularla tek tek fotoğraf çektirdi.



"Kömürspor'u çok seviyorum"

Yıllardır bu günü beklediğini ifade eden 16 yaşındaki Bensu Bostancı "Çok heyecanlandım. Kırklareli'nde yaşamama rağmen Zonguldak'a gelerek bu maçı tribünde canlı olarak izlemek istedim. Kırklareli'nde ilk yarı oynanan maçı da tribünden izlemiştim. Zonguldakspor'u çok seviyorum ve bugünü çok bekledim. Benim için çok özel bir gündü. Futbolcularla tek tek fotoğraf çektirip forma imzalattırma şansı buldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok candan davrandılar. Bugünü unutmayacağı, hem çok heyecanlandım, hem de çok gururlandım. Zonguldakspor'u çok seviyorum. Lütfen tüm Zonguldak, bu takıma sahip çıksın, destek olsun" dedi.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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