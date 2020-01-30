Üzerinden cephanelik çıktı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzerinden ruhsatsız tabanca, fişek, hançer, bıçak, muşta ele geçirilen zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılçak köyünde ikamet eden E.S. isimli şüpheliyi durduran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Şüphelinin üzerinden çıkan 9 mm çapında tabancanın yanı sıra, tabancaya ait şarjör, 9 mm çapında 9 adet fişek, 2 adet hançer, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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