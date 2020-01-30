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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üzerinden cephanelik çıktı

İHA

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzerinden ruhsatsız tabanca, fişek, hançer, bıçak, muşta ele geçirilen zanlı yakalandı. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılçak köyünde ikamet eden E.S. isimli şüpheliyi durduran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca yakaladı. Şüphelinin üzerinden çıkan 9 mm çapında tabancanın yanı sıra, tabancaya ait şarjör, 9 mm çapında 9 adet fişek, 2 adet hançer, 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

ZONGULDAK

30 Ocak 2020 Perşembe

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