Maden ocağına göçük; 2 işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen bir maden ocağında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. Meydana gelen olayda 2 işçi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kilimli İlçesi Bölüm mahallesinde ruhsatsız işletildiği öğrenilen ocakta henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük oldu. Meydana gelen olayda Murat O., ve Sebahattin K., isimli maden işçileri ocak içinde mahsur kaldığı öğrenildi. Bölgeye hareket eden Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.