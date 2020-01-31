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Çin'in maske talebini karşılamak için gece- gündüz çalışıyorlar

DHA

ZONGULDAK'ta maske üretim fabrikasının genel müdürü Fatih Furtun, 'koronavirüs' salgınının ardından Çin'den talep edilen maskeyi karşılamak üzere 3 vardiya üretime geçtiklerini belirterek, 1 ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı yapacaklarını söyledi.

ZONGULDAK'ta maske üretim fabrikasının genel müdürü Fatih Furtun, 'koronavirüs' salgınının ardından Çin'den talep edilen maskeyi karşılamak üzere 3 vardiya üretime geçtiklerini belirterek, 1 ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı yapacaklarını söyledi.
Zonguldak'ta 185 çalışanıyla yılda 24 milyon maske üreterek Avrupa'nın en büyük üretim kapasiteli maske tesislerinden olan fabrika, koranavirüs salgının ardından Çin'de artan maske ihtiyacını karşılamak üzere üretim kapasitesini yüzde yüz artırdı. Günde 3 vardiya şeklinde çalışan fabrika sadece Çin değil, Avrupa ve dünyanın birçok ülkesindeki maske ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.
Türkiye'nin olası virüs salgını tehlikesine karşı hazır olması için de stoklarını artırmak için çalışmalarını hızlandıran fabrikada gece-gündüz yoğun bir çalışma başladı. Fabrikanın genel müdürü Fatih Furtun ve genel koordinatör Murat Uzun, Çin'li yetkililerle yaptıkları görüşmenin ardından bir ay içerisinde 2 milyon maske ihracatı için anlaşma yaptı. Genel Koordinatör Murat Uzun, Çin'den gelen yoğun maske talebini Türkiye'nin olası maske ihtiyacını dikkate alarak karşıladıklarını söyledi. Türkiye'nin maske ihtiyacı için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Uzun, "Salgınla ilgili Çin'in hatta dünyanın maske talebi var. Biz milletimizin olası maske ihtiyacı olması durumunda tüm imkanlarımızla halkımızın yanında olacağız. Hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız güvende olsunlar. Onlar için hazırız. Sanayimizi, müşterilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.
'ÇİN'DEN TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR'
Genel müdür Fatih Furtun ise ürettikleri maskeleri 18 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi. Çin'deki salgın nedeniyle talep patlaması yaşadıklarını ve 1 ayda 2 milyon solunum maskesi ihraç edeceklerini belirten Furtun, şöyle dedi:
"Çin´in Wuhan eyaletinde koronavirüsün yayılmasıyla beraber solunum koruyucu maskede piyasa tam anlamıyla çökmüş durumda. Bunun en büyük nedeni solunum koruyucu donanımlarda Çin dünyanın en büyük tedarikçisi konumunda olması. Çin şu an tedariki bırakmış durumda ve en büyük kullanıcı durumuna düştü. Durum böyle olunca Türkiye´de bu alandaki önemli üretim merkezlerinden biri olarak talep patlaması yaşamış durumdayız. Son 4 gündür Çin firmalarından yoğun bir istek var. Direkt olarak ofisimize gelip görüşenler var. Bizde elimizden geldiği kadarıyla bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bizim kapasitemiz tek vardiya da yıllık 24 milyon adet. Bu süreçle beraber 3 vardiya şeklinde şuan 24 saat usulünde çalışıyoruz. Şu anda hem hammadde stoklarımızı hem üretim kapasitemizi planlamış durumundayız. Çinli firmalara hak veriyoruz. Çünkü orada önemli bir hastalık var. İnsanların maskeye ihtiyacı var. Ama aynı zamanda Avrupa'da da görülmeye başlamasıyla ve yakın zamanda ülkemizde görülebileceği endişesiyle şu an da kendi müşterilerimizi mağdur etmemek için kapasitemizin önemli bir kısmını kendi müşterilerimize ayırdık. Bunun dışında devletin belirlemiş olduğu hastanelerde virüs görülme vakasına karşı acil eylem planı oluşturduk. Bu hastanelerden talep durumunda hemen o gece istenilen adette sevkiyat yapabilecek durumdayız."
SERTİFAKASIZ MASKELERE DİKKAT
Doğru maske kullanımı hakkında bilgiler veren Furtun, sertifikasız maskelerin insanları hiçbir virüsten korumadığını anlattı. Standartlara uymayan maskenin insanı herhangi bir virüsten korumadığını ifade eden Furtun, "Birincisi sertifikalı ve orijinal maske kullanımı çok önemli. Böyle kriz zamanlarında maskenin karaborsaya düştüğü dönemlerde standarda uygun olmayan çok ciddi maskeler piyasaya sürülüyor. Herhangi bir maskeyi kullandığımızda kendimizi korunuyor sanmak. Bu yanlış. Maskeler bu standartlardan birine sahip olması gerekiyor. İkincisi, gerçekten standarda uygun üretilmesi gerekiyor. Çünkü dışarıdan baktığımız zaman belki maske içerisinde uygun filtreleme malzemesi yoksa virüs ve bakteri sizi kolay bir şekilde enfekte olabilir. Üçüncü ve çok önemli bir konuda bu maskelerin virüs ve bakterileri öldürmemesi, bu maske bakteri ve virüsleri tutma özelliğine sahip. Kullanım sonrası atılmasına ve imha edilmesine dikkat edilmelidir" dedi.

ZONGULDAK

30 Ocak 2020 Perşembe

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