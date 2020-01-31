Kaçak maden ocağında mahsur kalan 1 işçiye ulaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında meydana gelen tavan göçmesi sonucu yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda iki işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı.



Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi'nde 80 gün önce mühürlenerek kapatılan maden ocağı yeniden kaçak olarak işletilmeye başlandı. Dün akşam 23.00 sıralarında meydana gelen göçükte Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli işçiler mahsur kaldı. Yaklaşık 20 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sonucunda işçilerden Sabahattin Kalaycı'ya ulaşıldı. Kalaycı'nın 112 Sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından öldüğü belirlendi. İşçinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılmak üzere ambulansa konuldu. Diğer işçi Murat Ovaz'ı ise çıkartma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.