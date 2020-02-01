Devrek’te köpek çetesi kol geziyor

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Devrek’te başıboş gezen köpek çetesi tehlike saçıyor.

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Sokak ve caddelerinde başıboş dolaşan köpek çetesi vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.

Özellikle çocuk, kadın ve yaşlıların korkulu rüyasına gelen ve vatandaşların köpek çetesi adını kullandığı sahipsiz köpekler sürü halinde ilçenin cadde ve sokaklarında dolaşmalarından rahatsız olan Devrekli vatandaşlar,” Gruplar halinde dolaşan köpekler özellikle çocuk,kadın ve yaşlıların korkulu rüyası haline geldi yetkiler bu soruna bir çözüm üretsinler” şeklinde ifade kullandılar.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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