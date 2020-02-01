Bir haftada 4 doğan yaralı halde bulundu

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde kaçak avcılar tarafından kanadından vurulan doğan, yol kenarında yaralı halde bulundu. İlçede son bir haftada, 4 doğanın yaralı halde bulunması tepkilere neden oldu.

Yol kenarında yaralı doğan olduğunu gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Belirtilen yere gelen itfaiye erleri, kanadından vurularak yaralanmış halde olan doğanı alıp, itfaiye amirliğine götürdü. Doğan, yapılan ilk tedavinin ardından Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İtfaiye eri Çetin Güner, bir haftada yaralı bulunan doğan sayısının 4 olduğunu söyledi.

Doğanların, kaçak avcılar tarafından vurulduğunu belirten Güner, "İtfaiyemize gelen ihbar üzerine olay yerine giderek, yol kenarında yaralı halde doğanı bulduk. Doğanın kanadından kaçak avcılar tarafından vurulduğunu tespit ettik. İlk tedavisini bizler yaptık. Milli Parkları Müdürlüğü ekipleri yaralı doğanı tedaviye aldı. Son zamanlarda kaçak avcılar tarafından vurulan dördüncü doğan bu. Bu kuşun da diğerleri gibi kanadında saçma izi var. Avcıların nesli tükenmekte olan doğanları vurmamasını istiyoruz. Bu konuda daha çok duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.



ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:11

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:12

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.