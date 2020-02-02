Çakmak, halka meme kanserini anlatacak

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Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ortak olarak düzenlediği hasta bilgilendirme toplantıları meme kanseri tanı ve tedavilerinin anlatılacağı toplantı ile devam ediyor.

Hasta bilgilendirme toplantılarının beşincisi 4 Şubat 2020 günü saat 13.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ortaklaşa gerçemleştirdiği toplantıların beşincisinde meme kanserinde güncel tanı ve tedavi yöntemleri anlatılacak.

Tüm vatandaşlara ücretsiz ve açık olacak olan bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak BEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak yer alacak.

Toplantıya tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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