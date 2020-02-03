Kalp krizi geçiren Başkan Demirtaş taburcu oluyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş kalp krizi geçirdi. Başkan Demirtaş 2 gün süren tedavisinin ardından hastaneden bu gün taburcu olacak.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş geçtiğimiz Cumartesi akşamı bir çiftin nikahını kıymak için gittiği otelden ayrıldığı sırada kalp krizi geçirdi. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Başkan Demirtaş’ın yapılan muayenesinde 3 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Ameliyata alınıp stent takılan Başkan Demirtaş tedavisinin ardından taburcu edilecek. Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, Milli eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Kdz. Ereğli Verem Savaş Derneği Başkanı Hasan Erdoğan ile AK Parti Kdz. Ereğli Eski İlçe Başkanı Mustafa Demiray, Başkan Demirtaş’ı hastanedeki odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyarete eşlik eden Hastanenin Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini vererek, kendisini bu gün taburcu edeceklerini ifade etti. Başkan Demirtaş bir süre evinde istirahat edecek.

ZONGULDAK 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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