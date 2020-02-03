Kdz. Ereğli’de depremzedeler için okunan hatimlerin duası yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Müftülüğü tarafından hafızlar ve vatandaşlar tarafından Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için okunan hatimlerin duası düzenlenen program ile yapıldı.

Kdz. Ereğli Müftülüğü tarafından İsmailağa Camii’nde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için hafızlar ve vatandaşlar tarafından hatimler okundu. Okunan hatimlerin duasının yapılması için program düzenlendi. Öğle namazı sonrası başlayan program Kur’anı Kerim okunması ile başladı. Okunan Kur’anı Kerim’in ardından Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Recai Albayrak depremde hayatını kaybedenler için dua yaptı. Daha sonra ise programa katılanlara camii önünde yemek ikram edildi.

Kdz. Ereğli İlçesi Müftüsü Recai Albayrak yaklaşık 1,5 aydır ezbere okunan Kur’an’lar için program düzenlendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Albayrak programa ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede “1,5 aydır devam eden arkadaşlarımızın ezbere okuduğu bir mukabele programı İsmail Hacı abi için geleneksel bir hal aldı. Dolayısıyla bugünde arkadaşlarımızın gayreti ile hatmimizin duasını yaptık. Tabi bu duanın farklı bir anlamı vardı. Oda son günlerde yaşadığımız hepimizi derinden üzüntüye sevk eden o elim deprem dolayısıyla vatandaşlarımız vefat etti. Yüzlerce belki yaralımız var. İnşallah okuduğumuz Kur’an ayetleri onların kabirlerini başta aydınlatır. Yaralılarımıza da acil şifalar vermesine vesile olur diye düşünüyorum. Tabi bu kabile program belki Türkiye’nin ender yerlerinden bazılarında gerçekleşiyor. Çünkü biz Kdz Ereğli Müftülüğü ve personel olarak bunu uzun zamandan beri yürütüyoruz. Halkımızı buraya iştiraki ve katılımı son derece iyidir. Düzenli bir şekilde gerek hafız kardeşlerimiz, gerekse vatandaşlarımız aşkla şevkle Kur’an ayetlerini dinliyorlar. Kuran ayetlerini yaşamaya çalışıyorlar. Ayrıca biz kuran ayetlerini kısa tefsirde başka arkadaşlarımız onun için yapıyorlar. Dolayısıyla ne okuduğumuzu Allah’ın okuduğumuz şeylerde neler istediğini bizden bunu bir şekilde cemaatimizle paylaşıyoruz. Bunu gerek günlük yaşantımıza, gerek genel hayatımıza çok önemli çabuk tesirler oluyor. Bundan son derece mutluyuz. İnşallah bundan sonra da bu güzellikler devam edecek. Bu vesileyle özellikle Elazığ ve Malatya’da ki depremde hayatının kaybedenlere tekrar rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar Mevla’dan niyazda bulunuyoruz. Yine Türkiye hudutları içinde devam eden hadiseler için insanlık dışı hadiseler içinde Mevla’mızdan Müslümanlar üzerine Nusret’ini bekliyoruz. Onu niyaz ediyoruz. İnşallah bu Allah’ın Nusret’iyle yardımıyla bu badirelerden bu millet atlatacaktır. Duamız bu memleketi için çalışanları ile beraberdir. İnşallah bu güzellikler, bu niyazlar karşısında Mevla’mızda bizim beklediğimizin çok çok üstünde güzellikleri lütfedecektir. Bu vesileyle tekrar Şırnak’a rahmet diliyorum. Deprem de vefat eden kardeşlerimize özellikle rahmet diliyorum. Sıkıntıları olan kardeşlerimizin de en kısa zamanda sıkıntıların aşmasını niyaz ediyorum. Burada tabi bizi mutlu eden çok önemli bir şey var. Milletçe tekrar bütünleştik. Milletçe bu hadiseler karşısında tavrımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Yardımseverliğimizi, hayırseverliğimizi Peygamber Efendimizin ifadesiyle “bir müzminin ayağına diken batsa, öbür mümin yüreğinin derinliklerinde hissediyor.” Rabbimiz bu güzelliklerin devamını hepimize lütuf eylersin. Rabbimiz, bize, devletimize, memleketimize, vatanımıza her türlü güzellikleri bağışlasın diliyorum” dedi.

ZONGULDAK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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