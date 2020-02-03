Engelleri aştı, başarıya koştu

Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Arslan, İstanbul'da yapılan Gençler Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 12 Şubat tarihleri arasında İstanbul Ataköy Atletizm pistinde Gençler Salon Türkiye Şampiyonası yapıldı. Zonguldaklı işitme engelli sporcu Alperen Aslan 60 metre ve 200 metre yarışlarında ter döktü. Engelli sporcu Alperen Aslan 200 metrede engelleri aşarak 25.19'luk derecesiyle ikinci olma başarısı gösterdi. Aslan almış olduğu bu başarıyla bu yıl yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda ayyıldızlı formayı giymeyi hedefliyor.

ZONGULDAK 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:29

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