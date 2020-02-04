Sokak hayvanları için aşevleri yapıldı

Çaycuma Kent Konseyi gönüllülerin desteği ile sokak hayvanları için yapılan aşevlerinin ilk ikisini Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'ne teslim etti.

Kısa bir süre önce Kent Konseyi tarafından “Benim de Hayvanların Aşında Bir Katkım Olsun Diyorsanız, Gelin Hayvanlara Aşevi Yapalım; İsterseniz Üzerine İsminizi Yazalım” sloganı ile başlatılan kampanyaya hayvanseverler ve Çaycumalılar büyük ilgi gösterdi. Kampanya dahilinde tamamı Çaycuma’da yaptırılan aşevlerinin ilk ikisi Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Öğrencilerinin katkıları ile yapıldı. Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyesi Sevda Bilici, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Kadın Meclisi Üyesi Yonca Girgin ve kampanyanın koordinatörü Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Çelik tarafından Okul Müdürü İbrahim Dikenli, Öğretmen Elvan Özcan ile Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Öğrencilerine teslim edildi.



ZONGULDAK 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:18

YATSI 19:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.