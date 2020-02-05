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220 milyon dolar çevre yatırımı yapan Eren Enerji çevreye önem veriyor Eren Enerji Teknik Tesisler ...

İHA

220 milyon dolar çevre yatırımı yapan Eren Enerji çevreye önem veriyor Eren Enerji Teknik Tesisler Müdürü Deniz Şahin: "Hem emisyonlar olsun hem çevreye olan diğer etkiler olsun. Bu konularda da her zaman duyarlıyız"

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 5 üniteli 2 bin 790 megavat gücünde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş., basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şirketin çevre yatırımlarına yönelik hassasiyetlerin dikkat çekildiği toplantıda, 220 milyon dolarlık çevre yatırımlarıyla alınan en çevreci ödül konuşuldu.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İdari Tesisler Müdürü Cem Çiftçi ve Teknik Tesisler Müdürü Deniz Şahin kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İdari Tesisler Müdürü Cem Çiftçi, sosyal sorumluluk çalışmalarının yanı sıra tesisin faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Çiftçi, "Yaptığımız sosyal boyuttaki yardımlarımızı bile kimseye duyurmak istemiyoruz. Biz bunları kendimize artı hanemize yazılsın diye bir çaba içerisinde olmadık. Okullar, camiler, yaşlılar bizde. Eğitime muhtaç kişilerin katkıları bizde. Biz bunların sayısal verilerini dahil paylaşmak istemiyoruz. O bizde kalsın diyoruz. Genel yapı olarak Eren Enerjinin yönetim bazında da onlar da hep aynı bizim gibi düşünüyorlar" diye konuştu.

"Biz her zaman çevreye duyarlıyız"
Teknik Tesisler Müdürü Deniz Şahin de tesisin emisyon değerleri başta olmak üzere 31 Aralık 2019 günü gerekli şartları yerine getirilmediği için üretimi durdurulan ÇATES ile ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, "Bizim emisyonla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. ÇATES'in durumunu biliyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Uzun zamandır bir yatırım, çevre emisyonlarını düzenlemek veya limit değerlerin altında tutabilmek adına yatırım süreçleri vardı. 2019 sonunda bu süre doluyordu. Dolayısıyla eldeki veriler, yönetmeliklere bakıldığında tabi farklı uygulamaların da olduğu yerler, iller oldu. ÇATES de bunlara takılanlardan birisi oldu. Açıkçası biz devamlı süreçlerde konuşuyorduk. Ama onlar bu süreci nasıl yönettiler o süreçlerden çok bilgimiz olmadı. Bizi etkileyen tarafını sorarsanız, biz çevre emisyonu anlamında sorunumuz, sıkıntımız yoktu. Zaten yatırımlarımız da oldu. 220 milyon dolara yakın çevre yatırımları için para ayırmışız. Çok nadir arıza durumlar dışında aşımlar yaşamıyoruz. Devamlı bakanlık ve online olarak izleniliyor. O anlamda biz zaten çevreci şirketiz. Hem emisyonlar olsun hem çevreye olan diğer etkiler olsun. Bu konularda da her zaman duyarlıyız diye düşünüyorum. Hem yönetimimizin bakış açısı, hem çalışan arkadaşlarımızın bakış açısı bu yönde. Zaten sıkıntımız varsa anlatıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Son dönemde de çevre ödülü de aldık. Bunlar gerçekten önemli olaylar diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Yıllık 19 milyar kilovat saate yakın üretimimiz var"
Deniz Şahin, 5 ünite ile 2 bin 790 megavat kurulu güçle yıllık 19 milyar kilovat saate yakın üretim yaptıklarını aktararak şöyle devam etti:
"Beş ünite var. 2 bin 790 megavat kurulu gücümüz var. Senenin genelde 1 ayı bakımla geçiyor. Diğer 11 aylık süreçte de küçük plansız duruşlar, arızalar dışında zaten çalışıyoruz. Enerji piyasasının durumuna göre, onların talimatlarına göre gerekli üretimleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Şebeke yükümlülüklerimiz var. Frekans kontrolleri var. Üretim mantığımız çalışmalarımız o yönde ayarlayabiliyoruz. Yıl bazında bakarsak genelde ortalama 7 milyon ton kömür tüketiyoruz. 19 milyar kilovat saate yakın yıllık üretimimiz var. Her yatırımımızda her işimizde öncelikle çevre faktörüne bakarak, çevre duyarlılığına bakarak yatırım yaptık. Türkiye'deki diğer kuruluşlarla da karşılaştırmak lazım. Belki de bunların ölçütleri yapılmıyor, değerlendirmesi yapılmıyor ama aslında gidip bakılsa, araştırılsa çok daha farklı olduğunu göreceksiniz. Hem çevresel açıdan, tesisin temizliği açıdan, emisyon değerleri açısından yerli kömür santralleriyle kıyasladığınızda çok daha önde olduğunu göreceksiniz. Bunlar tamamen araştırmaya dayalı. Biz bütün tesisleri ziyaret ediyoruz, görebiliyoruz. Tabi bu kıyasları yapmadan tamamen kulaktan duyma bilgilerle açıkçası öyle yorumlar yapılıyor."

700 bin ton kül ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Kullanılan 7 milyon kömürden yıllık 700 bin ton kül oluştuğunu ve bu küllerin de başta ABD gibi yabancı ülkelere satılarak farklı ürünler elde edildiğini aktaran Şahin, "7 milyon ton kömürün genelde yüzde 10'u kül oluyor. Bu oran değişebiliyor. Yılda 700 bin tona yakın uçucu kül, yatak külü karışımı şeklinde, yatak külü daha azdır. Toplam külün yüzde 10'u yatak küldür, yüzde 90'ı uçucu küldür. Tane boyutları farklı küllerdir. Bu 700 bin ton külün yüzde 95'ini satmaktayız. Amerika olsun, farklı ülkeler olsun. Zaten ihraç ediyoruz. Satılıyor ve geri kazanılmış oluyor. Hem ülke ekonomisine katkı oluyor. Atık denilebilecek ama faydalı atık dediğimiz ürün halinde İngilizler, Amerikalılar satın alıyor. O şekilde satılmış oluyor" şeklinde konuştu.

Tesiste çalışan 127 Çinli işçi için tedbirler alındı
Çin'de baş gösteren ve ölümlerin yaşandığı korona virüse karşı tesiste çalışan 127 Çinli personel için sağlık tedbirlerinin alındığını aktaran Deniz Şahin, sözlerini sürdürdü:
"Süpervizörlük anlamında destek aldığımız grup var. Tahmini 120 civarlarında değişiyor. Son sayımız 127 olarak hatırlıyorum. Sağlık kontrollerle ilgili süreçleri hem holding merkezi hem de buradan yürütüyoruz. Çin Konsolosluğuyla görüşüyoruz. Şunu net söyleyebiliriz, Çin'den tesise gelebilecek herhangi bir arkadaş zaten şu an kabul etmiyoruz. Türkiye'ye de girişlerle ilgili hassasiyet var. Dolayısıyla bize gelmeden devlet tarafında kontrol altına alınıyor. Biz de ekstra önlemler anlamında kendi içimizde hijyen anlamında, maske gibi farkındalık oluşturabilecek bilgilendirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşların giriş çıkışlarını, kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Onlar da durumun farkındalar. Kendilere de fazlasıyla hassasiyet gösteriyorlar. Eminim bunu da en kısa sürede atlatacağız."
Şahin ve Çiftçi, gazetecilerin tesise ilişkin sorularını da yanıtladı.

ZONGULDAK

05 Şubat 2020 Çarşamba

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