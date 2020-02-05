"Üşüyen çocuklara sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız" projesine destek geldi

Çaycuma Kent Konseyi örgü etkinliğine Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu’ndan anlamlı destek geldi. Minik eller ara tatilde sevgi ve iyilik gibi değerleri kazandırmak için kendi ördükleri atkıları Çaycuma Kent Konseyi’ne teslim etti.

Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisinin ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak üzere başlattığı “Üşüyen çocuklarımız için ördüklerinizle, gönül örgülerinizle sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız?” kampanyasına HayriyeHayrullah Saki Anaokulu’ndan oldukça anlamlı bir destek geldi. Okulun en küçük sınıfı olan “Yıldızlar” ara tatilde boş durmadılar ve sevgi, iyilik, paylaşmak gibi değerleri hissederek minik elleri ile atkılar ördüler. Minikler ördükleri bu atkıları Okul Müdürü Özlem Boşnak, Okul Kurucusu Hayrullah Saki, öğretmen Lütfiye Aytan ile birlikte Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyesi Sevda Bilici, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yonca Girgin’e teslim ederek ihtiyaç sahibi çocuklara sıcaklık ve mutluluk taşınmasına vesile oldu.

ZONGULDAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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