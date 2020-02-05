ultrAslan-Avrupa eski başkanının kız kardeş acısı

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Avusturya’da yaşarken geçirdiği sağlık problemi sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden ultrAslanAvrupa Eski Başkanı İlker Sezgin’in kız kardeşi Esra Erdem(29) memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

ultrAslanAvrupa Eski Başkanı İlker Sezgin’in kız kardeşi Esra Erdem(29) Avusturya’da yaşadığı sağlık problemi sonrası geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybetti. Merhume Erdem için memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Ortacı Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi. Vefat eden Esra Erdem alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine ultrAslanAvrupa Başkanı İbrahim Bayram, ultrAslan Kdz. Ereğli Taraftar Grubu temsilcileri, merhume Esra Erdem’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

ZONGULDAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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