Kopan kablolar çalılığı tutuşturdu

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde nedeni henüz bilinmeyen yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında çalılık alanın bir kısmı küle döndü.

İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesi Merkez mahallesinde yangın çıktı. Yüksek gerilim hattından çıktığı iddia edilen yangında kopan kablolar yere düştü. Çalılık alan alevlere teslim oldu. Olayı gören vatandaşlar itfaiyeyi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına almaya çalışırken kuvvetli rüzgarın etkisi ile zor anlar yaşandı. Tüm imkanlarını seferber eden itfaiye ekipleri yangının büyümesine engel oldu. Yaşanan olayda vatandaşlar zarar görmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ZONGULDAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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