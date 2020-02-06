Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

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Zonguldak'ta narkotik şube ekipleri, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı operasyon düzenledi. Operasyonda A.K., K.D., Y.K. ve M.D. isimli şüpheliler yakalandı. Operasyonda küçük paketler halinde uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve M.D. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları aralıksız sürüyor.

ZONGULDAK 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:27

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