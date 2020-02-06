Devrek Belediyesi'nden yılın ilk meclis toplantısı

Devrek Belediyesi tarafından 2020 yılının Şubat ayı meclis toplantısı üyelerin katılımı ile hayata geçirildi.

Zonguldak’ın Devrek Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleştirilen meclis toplantısının 2020 yılının ikinci olağan toplantısında meclis kararları ele alındı.

5 gündem maddesiyle başkan Çetin Bozkurt tarafından açılan toplantıda, İmar Komisyonu Kararlarının görüşülmesi, 2020 Mali Yılı Gelir Tarifelerinde Bazı kalemlerinde güncelleme ve yeniden belirleme talebinin görüşülmesi, Devrek’in Karşıyaka Mahallesi 265 ada 8 ve 9 parsellerde tevdih, yola terk ve hisse satışı talebi ile ilgili dosyanın görüşülmesi, Akmercan Batıkar A.Ş. ‘nin genel kurullarına katılmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi, İlçenin Karşıyaka Mahallesi Tapuda 30 Ada 101 Parsel de bulunan taşınmaza 2981 Sayılı Kanunu’nun 10/C maddesi uygulamasına esas imar ıslah planı yapılması talebinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

ZONGULDAK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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