DEAŞ davasında 4 sanığın yargılanmasına devam edildi

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince geçen yıl 7 Temmuz 2018’te Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu Walid H. ile dayıları Zaidan A.Z. ve Amer A.Z ve şahıslara yer temin ettiği iddiasıyla Sulaf A. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca Sulaf A. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görülen duruşmalarda Walid Halaf'un tutukluluğuna karar verilirken diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Zeidan Abdulkerim Z, Amer Abdulkerim Z. ile Sulaf A. ve avukatları katıldı. Tutuklu sanık Walid H. ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek serbest bırakılmalarını istedi.

ZONGULDAK 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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