Kızılay Alaplı Şube Başkanı Erkan Yılmaz oldu

Türk Kızılayı Genel Merkezince Alaplı Şube Başkanlığına atanan Erkan Yılmaz görevi resmen devraldı.

Erkan Yılmaz başkanlığında oluşturulan Türk Kızılayı Alaplı Şubesi yeni görevi Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Nihat Aygün'den teslim aldı.Alaplı Kızılay şube Başkanlığına atanan Erkan Yılmaz, Alaplı'da ekip olarak güzel hizmetler yapacaklarına inandığını söyledi. Yılmaz: "Bugün Zonguldak İl Başkanı Nihat Aygün'den Alaplı Şube Başkanı olarak atandık. önümüzdeki günlerde Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Dolayısıyla bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrağı daha üstlere taşımak için hep birlikte, gönül birliğiyle gayret göstereceğiz. Yeni yönetimi önümüzdeki günlerde oluşturacağız" diye konuştu.

ZONGULDAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

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