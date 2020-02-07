Altyapı hocaların Gençlik Spor İlçe Müdürüne ziyaret

'Babam ve ben'

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Kdz. Ereğli Belediyespor altyapı hocaları, trafik kazası geçiren Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü ve Bölgesel Gözlemci Serkan Keleş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de trafik kazası geçiren Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü ve Bölgesel Gözlemci Serkan Keleş, hastanede tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Bölgesel Amatör Lig 6.Grupta mücadele eden Ereğli Belediyespor'un altyapı antrenörleri Şaban Kuzu, Ercan Yaman, Ünal Taşdemir ve Sait Kaymaz, Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürü Serkan Keleş'i makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Keleş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılar diledi.

ZONGULDAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

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