Eşine kızıp dereye atladı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ta, eşiyle tartışan Afganistan uyruklu Fatima A.(20), dereye atladı. Vatandaşlar tarafından dereden çıkarılan Fatima A., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında yaşandı. Afganistan uyruklu Fatima A., adı öğrenilemeyen eşiyle tartışırken sinir krizi geçirmeye başladı. Bu sırada, limana akan dereye atladı. Çevredekiler tarafından dereden çıkartılan Fatima A., olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Fatime A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ZONGULDAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:22

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.