Zonguldak Limanı'na sahil düzenlemesi 9 Mart'a ertelendi

Zonguldak'ta Valilik binasından Liman Caddesi'nde kıyı kanununa aykırı olduğu iddiasıyla yıkılan balıkçı barınaklarının bulunduğu sahil alanı; TOKİ tarafından ihale edilecek. 9 Mart’ta yapılacak ihaleyle birlikte vatandaşların vakit geçirebileceği sahilin projesinin bir yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Zonguldak'ta Valilik binasından Liman Caddesi'ne kadar olan alan TOKİ tarafından 9 Mart günü ihale edilecek. İçerisinde 16 dükkanın yer alacağı proje hayata geçtiğinde vatandaşlar vakit geçirebilecek. Yaklaşık 2 yıl önce Kıyı Kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle Liman Caddesi'nde yer alan balıkçı barınakları da yıkılmış ancak görüntü kirliliğine neden olmuştu. İhale tarihiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "İnşallah ihalemiz TOKİ tarafından 9 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Ondan sonraki süreçte de yasal prosedür işleyecek, en kısa zamanda da biz yükleniciye yer teslimi yapıp oradaki arkadaşlarımızı da boşaltıp bir an önce Zonguldak'ın yıllardır beklediği sahil projesine inşallah kavuşacağız. 9 Mart'taki ihale sonuçlandıktan sonra yüklenici arkadaşımız çalışmaya başladıktan sonra bir an önce biter. Seneye bu zamanlar sahilimizde 7'den 70'e herkes rahat rahat gezer diye tahmin ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:25

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