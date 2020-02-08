Zonguldak'ta 148 köy yolu ulaşıma kapandı

- ZONGULDAK'ta gece başlayan ve sabah etkisini arttıran kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Kar nedeniyle 148 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara, havadan görüntülendi.

Kentte beklenen kar yağışı, gece saatlerinde başladı. Sabah etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Belediyesi ekipleri, mahallelerde yolları açarak tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle merkezde 20, Alaplı'da 12, Devrek'te 50, Gökçebey'de 16, Çaycuma'da 9, Ereğli'de 21, Kozlu'da 20 olmak üzere toplam 148 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAR MANZARASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldakİstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ormanda yürüyüş yaptı, çocuklarıyla kartopu oynadı.



ZONGULDAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.