Zonguldak’ta kar yağışı etkisini gösterdi

Zonguldak’ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Zonguldak’ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı Zonguldak Ankara ve Zonguldak İstanbul kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Kara yolları ekipleri tuzlama ve kara küreme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının Pazar günü akşamına süreceği belirtildi.

ZONGULDAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

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