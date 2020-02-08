Zonguldak’ta dev dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aştı

'Babam ve ben'

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Zonguldak’ta etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışı ile birlikte şiddetini artıran dalgalar Liman Caddesi’ndeki 7 metrelik istinat duvarını aştı. Şiddetli fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar teknelerini limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yurt genelindeki uyarılarının ardından Batı Karadeniz'de şiddetli rüzgar ve kar yağışı etkisini sürdürdü. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve yağış nedeniyle Karadeniz'deki dalgalar şiddetini artırdı. Liman Caddesi'nde 7 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşan dalgalar zaman zaman liman içerisine girdi.

ZONGULDAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

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