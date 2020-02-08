Kamyonun çarptığı yolcu otobüsündeki 5 kişi yaralandı

'Babam ve ben'

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ZONGULDAK'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zonguldakİstanbul yolunun Ereğli kesimindeki Soğanlı rampasında meydana geldi. U.T. yönetimindeki 67 TR 462 plakalı kamyon, kar yağışının etkisiyle oluşan buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.B.'nin (47) kullandığı 41 BN 010 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otobüsteki P.A. (12), M.M.Ö. (12), U.G. (12), Ö.Y.C. (12) ve F.P. (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kaza sonrasında iki sürücü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.



ZONGULDAK 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:23

YATSI 19:45

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