Zonguldak'ta taşımalı eğitime kar engeli

Zonguldak'ta etkili olan kar sebebiyle merkez ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Zonguldak'ta hafta sonu etkili olan kar yağışı sebebiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de merkez ilçede 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl Milli Eğitim Müdür vekili Harun Akgül, tatil kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Gökçebey ve Devrek ilçelerinde taşımalı ve normal eğitime 10 Şubat 2020 günü tatil kararı verildi. Kozlu ilçesinde de 10 Şubat 2020 günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

ZONGULDAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:24

YATSI 19:46

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