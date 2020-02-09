Zonguldak'ta 109 köy yolu ulaşıma kapalı

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 109 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, ilçelerde etkili oldu. Zonguldak Valiliği, merkezde 5, Devrek'te 56, Kozlu'da 8, Alaplı'da 25 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 109 köy yolu ulaşıma kapandığını bildirdi. İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ve kar küreme araçlarıyla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



ZONGULDAK 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:24

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.