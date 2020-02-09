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Grizu 263'ün cep uydusu 2020 son çeyreğinde uzaya gönderilecek

İHA

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu263 takımı, 5 santimetrelik cep uyduyu 2020 yılının son çeyreğinde uzaya fırlatacak. Alçak dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanan cep uydu, temel verileri yer yüzeyine aktaracak.

Grizu 263'ün cep uydusu 2020 son çeyreğinde uzaya gönderilecek

Zonguldak'ta Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Grizu263 takımı, 5 santimetrelik cep uyduyu 2020 yılının son çeyreğinde uzaya fırlatacak. Alçak dünya yörüngesine yerleştirilmesi planlanan cep uydu, temel verileri yer yüzeyine aktaracak.
Grizu263 takımı, 100 üzerinden 96,355 puan ile dünya ikinciliğini elde ederek Türkiye'yi ve BEÜ'yü bir kez daha gururlandırdı. Grizu 263 ekibi, "Başarı tesadüf değildir" sloganıyla çalışarak 5 santimetre çapındaki cep uyduyla dünyadaki görüntüleri otonom bir şekilde aktarmayı hedefliyor. Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'nin danışmanlığını yaptığı projenin hayata geçmesiyle birlikte BEÜ'nün uzayda bir cep uydusu olacak.
Grizu 263 takım kaptanı Muzaffer Duysal, "2020 yılında uzaya fırlatacağız. Türkiye'de uzayda uydusu bulunan ikinci üniversite olacağız. 2009'da İTÜ ilk uyduyu fırlatmıştı. Ama bizim uydumuzun şöyle bir avantajı olacak. Onların gönderdiği uydu ile bizim uydumuz birebir değil. Biz Türkiye'deki en küçük uyduyu göndereceğiz. Beş santimetreye beş santimetre olacak. Bu çaptaki bir uydunun üreteceği güç sınırlı olacağı için dünyada da sayılı projelerden birisi olacak. Hedefimiz görüntü almak. Dünyanın görüntülerini 5 santimetrelik bir uyduyla uzaydan otonom bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bunu başardığımız zaman dünyada ilk olacağız. Bu da bu işin ticarileştirilmesi ve bu beceriye ticari boyut kazandırıp katma değeri yüksek olan uzay alanında ticarileştirilmesini hedefliyoruz. Bunu da üniversitemizin Teknopark'ından doğru gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Baktığınız zaman hep uzay projelerinde geriden geldiğimiz söylenir. Pocket küp projesi gerçekten öncü bir proje. İki yıl içerisinde başarıldığı takdirde gerçekten ülkemiz adına çok önemli sonuçlar doğuracak bir proje" diye konuştu.
Proje danışmanı Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ise, uydunun tasarımında İskoçya merkezli firma ile anlaştıklarını belirtti.

"Grizu 263 kurumsal bir yapıya kavuştu"
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu da şunları söyledi:
"Çok büyük gurur duyduk. Bu gururu son yıllarda çok sık yaşamaya başladık. Grizu 263 takımı üç sene önce bu yola çıktığında bizler de onların hayallerine destek olmaya çalıştık. Onlar hayal etmişti. Biz de öğrencilerimizin başarabileceğine ve kimseden eksiği yok hatta çok daha fazlaları var dedik. Bu yolda onlara destek olduk. Hayallerine engel olmadık. Burada geçen üç sene sonucunda giderek kurumsallaşan bir yapı ortaya çıktı. Artık Grizu263 takımımız kurumsal bir yapıya kavuştu. Yeni başvurular alıyor. Yeni arkadaşlar alıyor. Eski öğrencilerimiz bilgilerini yeni gelenlere aktarıyor. Bunun sonucunda iki tane dünya ikinciliği ve en sonunda da Türkiye'de çok önemli bir yarışmada Türksat'ın düzenlediği yarışmada model uydu yarışmasında birincilik elde ettiler. Bu bizim için gurur verici bir durum. Çünkü BEÜ Mühendislik Fakültesi 90 yıllık bir çınar. İnsanlarımızın bazılarının kafasında hep şöyle şeyler oluyor. Hep belirli yerlerdeki üniversiteler, bazı üniversiteler başarıyı elde edebilir. Hayır. Biz diyoruz ki biz burada Zonguldak'ta Türkiye'de en yetenekli yüksek öğretim yapan mühendislik fakültelerinden bir tanesiyiz. Öğrencilerimize inanıyoruz. Onların bu yarışmalara girmelerini cesaretlendiriyoruz."
Uydu, 2020 yılının son çeyreğinde Yeni Zelanda'dan Grizu 263A ismiyle uzaya fırlatılacak. Fırlatılması planlanan cep uydudan veri alınabilmesi için yer uydu istasyonu tamamlanarak işlevsel hale getirildi. Ekip ise ismini 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen grizu patlamalarında hayatını kaybeden 263 madenciden aldı. Sloganlarının "Madenin derinliklerinden, uzayın derinliklerine" olduğunu ifade eden takım, hedeflerinden birinin de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak olduğunu açıkladı. Bu sebeple uzaya fırlatılacak olan cep uyduya 263 işçinin de isminin yazılacağı öğrenildi.

ZONGULDAK

09 Şubat 2020 Pazar

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