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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Zonsiad'ın yeni başkanı Tıskaoğlu oldu

İHA

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ZONSİAD) yeni Başkanı Nejdet Tıskaoğlu oldu.

Zonsiad'ın yeni başkanı Tıskaoğlu oldu

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ZONSİAD) yeni Başkanı Nejdet Tıskaoğlu oldu.
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin (ZONSİAD) 4..Olağan Genel Kurulu İstanbul'da Esenler Kültür Merkezinde yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul divan kurulunun tüzük değişikliklerini oylamaya sunmasının ardından seçime tek liste ile giren işadamı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin(ZONSİAD)'nın yeni başkanı oldu.
Dilek ve temennilerin kabul edilmesinin ardından konuşan yeni başkan Nejdet Tıskaoğlu, ''Ekmek yediğimiz o madenlere hepimizin borcu var. Bu borcuda Allah bana bu şekilde ifade etmeyi nasip etti. İnşallah Rabbim bizleri utandırmaz. Halil İbrahim Ece Başkan güzel konulara değindi. Zor bir süreçten geçerek büyük yüklerle derneğimiz bu günlere geldi. Özellikle Halil İbrahim bey ve yönetimine 2012 yılından beri bu derneği yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Halil İbrahim başkanımız ve yönetim kurulu arkadaşlarımızın teveccühü ile derneğimizi daha güzel yerlere getirmek düşüncesi ile kongremizi gerçekleştirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Artık üretimi yaparak meyveleri toplama zamanı. Ben bir saniyiciyim ben bir üreticiyim o yüzden işim kolay. Dolayısıyla üretimin nasıl yapılacağını biliyorum.Üretimin yapılması için iyi bir ekip doğru insanların toplanması hedeflerin olması ve birliktelik. Biz bunu başarabiliriz '' dedi.
Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin(ZONSİAD) Başkanı Nejdet Tıska'nın yeni yönetimi şu şekilde oluştu.
Yönetim Kurulu Asil; Başkan Nejdet Tıskaoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Orhan Bayraklı, Serpil Cuntay, Sayman Zekariya Kabuk, Genel Sekreter Rukiye Karayağız, Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Zaloğlu, Ahmet Doruk, Ahmet Çelik, Yüksel Balcı, Murat Kotra, Ergün Ece, Erol Nalbalt, Murat Aktaş, Samet Eren, Asım Cumhur Güner, İlhan Yörük.
Yönetim Kurulu Yedek; Yedek Üye, Cenk Akbostancı, Hilmi Cıbır, Ömer Emeç, Sadettin Yılmaz, Davut Atak, Erol Karanlık, Eren Tülübaş, Muhsin Saka, Yunus Emre Topal, Denetim Kurulu Asil; Denetim Kurulu Başkanı, Mehmet Keserci, Mustafa Kurt, Şenol Birol Kabarık, Denetim Kurulu Yedek ;Denetim Kurulu Yedek, Ersin Aktaş, Şevki Bayram, Şinasi Alabaş, Federasyon Delegeleri, Nejdet Tıskaoğlu, Halil İbrahim Ece, Orhan Bayraklı, Sibel Zaloğlu, Murat Kotra oldu.
Ardından Genel Kurulan katılan katılımcılara Eğitmen Yazar Murat Akbaş'ın moderetörlüğünde İnavasyon Uzmanı Salih Keskin, Dış Ticaret Uzmanı Serpil Cuntay, İK ve Yönetim Danışmanı Sibel Zaloğlu, Finans Uzmanı Olcay Acar, Öğretim Görevlisi, Turizm İşletmecisi ve Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Murat Cüntay panele konuşmacı olarak katıldı.
Öte yandan panele konuşmalarıyla damgasını vuran Turizm İşletmecisi ve Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Murat Cüntay, Ereğli'nin turizmde gelişmesi için panel talep ettiği ancak Zonguldak'ın bu konuda geride kalarak bu konuda bir girişimde bulunmadığını söyledi. Cüntay ayrıca Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneğinin yeni yönetimini tebrik ederek, ilerleyen dönemlerde şehirin takımı olan Zonguldak Kömürspor'a sahip çıkılmasını istedi. Son olarak panelde konuşma yapan ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay, "Öncelikle Yeni seçilen yönetim kurulu arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.Derneklerde yöneticilik yapmak zor iştir. Başta ailen olmak üzere bir çok şeyden feragat etmen gerekiyor.Bu tür topluluklar Zonguldakımıza güç katacaktır bir çok etkinlikler yapıldı ve birçok önemli mevki ve makamlarda çok değerli Zonguldaklı hemşerilerimiz var. Bölgemizin değerlerini bir araya getirip bölgemize ne gibi faydamız olur bunun bilinci ve düşüncesi ile hareket etmeli ve bir çok yere yada kişilere fayda sağlamalıyız.Sözlerime Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözü ile veda ediyorum ve yönetici arkadaşlarımızında bu düşüncede olduklarına inanıyorum. "Dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar " diyerek kongremizin hayırlı ve yeni seçilen arkadaşlarımızın başarılı olmalarını temenni ediyorum.
Genel Kurul ve panelin tamamlanmasının ardından Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği tarafından panel veren katılımcılara madenci heykeli ve plaket verildi.

ZONGULDAK

09 Şubat 2020 Pazar

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